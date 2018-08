Ex-burgemeester De Bruycker stopt met politiek

Eric De Bruycker, in oktober 2015 door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd tot burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek, is geen kandidaat meer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat geldt ook voor Rik Otten, die samen met De Bruycker in de gemeenteraad de Vlaamse eenheidsfractie Prolink vormt. Prolink houdt op te bestaan.

De Bruycker werd door Homans benoemd om de impasse te doorbreken die was ontstaan nadat de Raad van State voor de tweede keer het beroep van Damien Thiéry afwees tegen zijn niet-benoeming als burgemeester en de Franstalige meerderheid te kennen gaf dat het niemand anders dan Thiéry als burgemeester wou. Na de benoeming van De Bruycker namen de Franstalige raadsleden collectief ontslag om nieuwe tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen af te dwingen. De Bruycker nam al snel ontslag maar bleef ontslagnemend in functie tot de Franstaligen in mei 2017 Valérie Geurinckx voordroegen en zij later ook benoemd werd.

Voor De Bruycker is het na 18 jaar gemeenteraad tijd om meer tijd te besteden aan privé-zaken. Bij Rik Otten klinkt duidelijk enige ontgoocheling in zijn beslissing. "Ik zie echt het nut er niet meer van in om nog langer mee te draaien in dit volledig gecommunautariseerd besluitvormingsproces", adus Otten. "Toen de groep rond Yves Ghequière bekendmaakte met een eigen Franstalige lijst op te komen los van Damien Thiéry, hebben we hen aangeboden om samen te werken, maar we zijn op een njet gestoten."

Prolink wordt intussen opgedoekt en enkele partijleden doen mee met een tweetalige lijst die getrokken wordt door Mitra De Kempeneer, een handelaar uit het centrum van Linkebeek. Zoals de zaken er nu voorstaan zullen er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Linkebeek dus 3 partijen dingen naar de gunst van de kiezer. Er zijn vooreerst de Franstalige lijsten van Damien Thiéry en Yves Ghequière en daarnaast een tweetalige lijst waaraan een aantal voormalige leden van Prolink hun medewerking verlenen.