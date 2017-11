Ex-Miss België beticht van ‘slavernij’ in Wemmel

De arbeidsauditeur (het Openbaar Ministerie) voor Halle-Vilvoorde vordert 18 maanden cel voor voormalig Miss België Daisy Van Cauwenbergh. Ze zou een Thais koppel 2 jaar lang hebben laten werken in haar villa in Wemmel.

De voormalige mediacoryfee wordt samen met haar echtgenoot beschuldigd van mensenhandel. Het echtpaar zou langs illegale weg twee mensen uit Thailand ons land hebben binnengebracht om hen twee jaar aan het werk te zetten in hun residentie in Wemmel. Volgens de krant De Standaard zou het Thaise koppel bovendien niet of amper vergoed zijn voor hun werk. Tegen Van Cauwenberghs echtgenoot wordt zelfs een celstraf van 2 jaar gevorderd.

De zaak ging aan het rollen toen de Bijzondere Belastingsinspectie 10 jaar geleden een onderzoek opende naar het echtpaar wegens financiële wanpraktijken in hun vennootschappen, waaronder enkele, inmiddels failliete, IT-bedrijven in Zaventem. In die zaak werd Van Cauwenbergh al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, naast een fikse geldboete. Het vonnis in deze zaak volgt normaliter op 20 december.