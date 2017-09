Ezelsoor maakt boeken kaften opnieuw prettig

Het begin van het schooljaar betekent natuurlijk boeken kaften. Een taakje waar veel ouders tegenop zien. Gelukkig kan je het vervelende karwei al enkele jaren in gezelschap van andere ouders doen, dankzij de boekenkaftdag van Ezelsoor.

Die vindt in de loop van deze week plaats op 21 verschillende locaties in Brussel en de Rand. Onder meer in Herne. Daar trakteerde de huistekenaar van de gemeente de kinderen bovendien nog op een tekening naar eigen keuze om hun vers gekafte boeken en schriften extra te verfraaien.

Zaterdag kan je nog terecht in de bibs van Diegem en Machelen