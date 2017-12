Factuur voor rusthuis bijna nergens anders zo hoog als in Vlaams-Brabant

De factuur voor een verblijf in een rusthuis is op 2 jaar tijd ruim 4 jaar duurder geworden. De gemiddelde maandprijs bedraagt in Vlaanderen nu 1.665 euro, in Vlaams-Brabant is dat zelfs 1.712 euro.