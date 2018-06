Gisteren was er in Zaventem de feestelijke opening van park Het Zeen. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Vlaamse Landmaatschappij, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, inwoners en de gemeente Zaventem. Er was de mogelijkheid om de nieuwe fit-o-meter en de Finse piste uit te testen. Kinderen konden zich laten schminken of zich uitleven in de nieuwe speeltuin.

Het Zeen is het derde park in de beekvalleien van de Kleine Maelbeek en de Wezembeek dat heringericht is als groene ruimte in de Woluwevallei. Eerder werden ook al de parken Beekstraat in Wezembeek-Oppem en kasteelpark De Burbure in Kraainem aangelegd.

Door het openleggen van de beken kan het water beter worden gebufferd. Bovendien zijn in het park Het Zeen 2 asfaltwegen opgebroken zodat het park een groter en groener geheel is geworden.

De realisatie van het park was mogelijk dankzij de samenwerking van verschillende partners: de gemeente Zaventem, de Vlaamse Landmaatschappij en Europa, maar ook de VMM, VIvaqua en Aquafin.

De inrichting van park Het Zeen is een realisatie van het Europese project 'Green4Grey'. De opening kadert in de 'EU Green Week' die in heel Europa plaatsvond van 21 tot 25 mei. De Green is een jaarlijks evenement rond duurzaamheid. Dit jaar was het thema: 'Groene steden voor een groenere toekomst.'

Zaventem investeerde 600.000 euro in het park.