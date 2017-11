Fietsen met Jürgen Roelandts tijdens 'JR's Coffee Ride'

Morgen slaan twee KwaremontKoerse Kaffee’s een brug door samen de ‘JR’s Coffee Ride’ te organiseren. Dit is een fietstocht met wielrenner Jürgen Roelandts die van één van zijn supporterclubs naar een andere gaat. Meer dan vijftig sportieve fans van Roelandts schreven zich al in.

De twee KwaremontKoerse Kaffee’s Café Bodegem City (Dilbeek) en Café De Fazant (Halle) herbergen elk een supportersclub van de BMC-renner. Morgen organiseren ze een sportieve meet en greet met de Roelandts. Want wie meefietst, zal kunnen zeggen dat hij ‘in het peloton van Jürgen Roelandts’ reed.

De fietstocht vertrekt om 9u30 aan Café Bodegem City en passeert om 10u30 aan Café De Fazant. Daar vindt eerst een koffiestop plaats. Vervolgens vertrekken de sportievelingen opnieuw voor een tocht van maximaal 30 kilometer.

Ook voor niet-fietsers

Ook wie niet mee fietst, krijgt de kans om een babbel te slaan met Jurgen Roelandts. Fans zijn welkom van 10u30 tot 12u in Café De Fazant, of vanaf 13u in Café Bodegem City voor de fannamiddag.

Wie meefietst, rekent het best op een tocht van maximaal 30 kilometer. Wil je er bij zijn? Laat dan iets weten aan een van de supporterclubs in de cafés.