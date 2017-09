Futsal Halle-Gooik wint overtuigend Supercup

Futsal Project Halle-Gooik is met brio geslaagd in de eerste echte test van het nieuwe seizoen. Het won op overtuigende wijze de Supercup door met 6-2 te winnen van Gelko Hasselt.

Nieuwkomer Tiago De Bail toonde in de wedstrijd meteen zijn grote klasse. HIj scoorde al na 2 minuten. Nadien liep Halle-Gooik verder uit tot 3-0, via doelpunten van Grello en Rahou. Net voor rust kon Hasselt tegenprikken via een 10-meter.

Na de rust bleef Halle-Gooik op zijn elan doorgaan. Galan, voormalig speler van Hasselt, prikte de 4-1 cijfers op het bord. Naast De Bail toonde Galan zich ook een echte aanwinst voor het team van coach Zamora. Het werd uiteindelijk nog 6-1 via doelpunten van Leitao en Rahou. Tenlsotte kon Martinus voor Hasselt de cijfers milderen tot 6-2.

Halle-Gooik, dat bij momenten heel swingend voetbal bracht, is duidelijk klaar voor het nieuw seizoen!