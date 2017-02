Geen Europees uitstel voor Brusselse geluidsnormen

Vorige week zag het er even naar uit dat het dossier rond de geluidsnormen een onverwachte wending zou nemen. Volgens federaal minister van Economie Kris Peeters zaten er procedurefouten in de wetgeving waardoor de Brusselse regering de strengere geluidsnormen niet kon invoeren. Peeters had Brussels minister van Leefmilieu Frémault in een brief laten weten dat ze het had nagelaten om de technische voorschriften te melden bij de Europese Commissie. Zonder die aanmelding kan elke vliegtuigmaatschappij naar de rechter trekken om de normen aan te vechten.

Brussel zou dus volgens Peeters een nieuwe melding moeten doen waardoor de nieuwe normen nog voor enkele maanden in de koelkast zouden verdwijnen. Maar de Europese Commissie fluit Peeters terug en zegt dat het geen enkel probleem heeft met de Brusselse wetgeving rond de geluidsnormen. Volgens Europa zijn er ook geen inhoudelijke bezwaren.

Op 22 februari verloopt het belangenconflict dat Vlaanderen had ingeroepen tegen Brussel. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben er intussen mee gedreigd om Zaventem te verlaten als de nieuwe normen effectief van kracht worden.