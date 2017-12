Geen oplossing voor geluidshinder Brussels Airport vóór 2019

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem leidt al meer dan 15 jaar tot onenigheid. Ondanks druk van verschillende partijen om tot een structurele oplossing te komen, zal die er zeker niet zijn voor 2019, zo zegt minister van Mobiliteit François Bellot. Volgens de minister is zelfs de tussenkomst gewenst van een internationaal onderzoeksbureau om op die manier de volledige onafhankelijkheid te kunnen garanderen. In dat verband verwijst de minister naar Nederland. Daar duurde het 2,5 jaar om gelijkaardige problemen rond Schiphol op te lossen en in die tijdspanne zou het probleem ook rond Brussels Airport verholpen kunnen worden. Deze week nog kreeg minister Bellot een brief van het Bussels Gewest en van 17 van de 19 Brusselse gemeenten in de bus. In die brief zeggen ze dat de geluidsnormen systematisch worden overschreden en dat dat mogelijk zou kunnen leiden tot nieuwe juridische acties