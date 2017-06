Geen pluimvee op jaarmarkt Opwijk

Op de jaarmarkt van dinsdag 27 juni in Opwijk zullen er geen vogels of pluimvee te zien zijn. Dat is een gevolg van de vogelgriep.

Nadat er twee weken geleden nieuwe haarden gevonden zijn van het virus H5N8 is de verkoop van pluimvee en vogels op markten opnieuw verboden. (Lees ook: Verkoop pluimvee op markten opnieuw verboden’). Op de jaarmarkt van Opwijk op 27 juni zal dat dus niet anders zijn. Of deze maatregel ook zal gelden voor de jaarmarkten in Nijverseel, Droeshout en Mazenzele, die later deze zomer op het programma staan, is nog niet zeker.