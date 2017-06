Verkoop pluimvee op markten opnieuw verboden

Het virus H5N8 werd aangetroffen bij hobbyhouders in Sainte-Ode (Luxemburg) en in Zinnik (Henegouwen). Zinnik situeert zich net onder Edingen en Herne. Omdat vermoed wordt dat het virus zich via markten heeft verspreid, wordt de verkoop van pluimvee en vogels op markten verboden. In de buurt van de nieuwe haarden worden bijkomende maatregelen getroffen. Daar geldt onder meer een vervoersverbod voor pluimvee in een straal van 3km.