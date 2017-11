Geen vierde vuilniszak in Beersel

De gemeente Beersel gaat geen ‘roze zak’ invoeren voor alle plastic dat nu niet in de pmd-zak mag. Volgens het gemeentebestuur is het een beter idee om al het plastic in de blauwe zak toe te laten.

“Beersel verzet zich samen met de deelnemende gemeenten van intercommunale Intradura tegen de invoer van een extra roze zak”, zegt schepen van Afvalbeleid in Beersel Veerle Leroy. In een heel aantal gemeenten loopt momenteel een proefproject met een ‘roze zak’. Daar mag alle plastic dat niet in de pmd-zak mag. “Beersel heeft zich verzet tegen deze evolutie”, zegt Leroy. “We moeten het de burgers niet nog moeilijker én duurder gaan maken. Aparte ophaling heeft ook invloed op de prijs meer bepaald de noodzakelijke extra rondes. Dan nog te zwijgen over de stockeerplaats bij de burgers thuis. Wij pleiten ervoor dat alle plastic: folies, potjes, botervlootjes, yogurtpotjes, harde plastic,…in de blauwe pmd-zak kan. Eén duidelijke boodschap voor de burgers, geen gedoe met zakken die blijven staan wegens rode sticker, één ophaalbeurt. Enkel op deze manier kan het verder recycleren van materiaal gemaximaliseerd worden.” Beersel hoopt samen met andere gemeenten Fost Plus te kunnen overtuigen om voor een pmd-zak te kiezen waar al het plastic in mag.