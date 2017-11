Gemeente Beersel waarschuwt voor valse gemeentebevraging

Een oplettende inwoner uit Lot, deelgemeente van Beersel, liet de gemeente weten dat een vrouw onlangs bij verschillende inwoners aanbelde om enkele vragen te stellen in het kader van een gemeentelijk enquête. “Dat is in geen geval een initiatief van de gemeente”, laat het gemeentebestuur weten. “Wat momenteel wat gebeurt, is dat vrijwilligers worden uitgestuurd in het kader van BezoekSter. Zij brengen een bezoekje aan Beerselse 85+’ers en doorlopen met hen een vragenlijst. De bedoeling van dit project is om zo concrete ondersteuning te bieden of informatie te geven op maat van de 85+’er. Vooraleer de vrijwilligers langs komen krijgen de 85-plussers een brief van de gemeente toegestuurd. Bovendien hebben elk van deze vrijwilligers een bezoeksterbadge. Indien er dus onverwacht iemand zonder bezoeksterbadge bij u aanbelt die beweert dit op initiatief van de gemeente te doen, gaat dit om een valse gemeentebevraging. Ga hier dus zeker niet op in en meldt dit meteen aan politie Zennevallei via 02 363 93 00”, laat het gemeentebestuur nog weten.