Gemeenten roepen boeren op om schade op te meten

Verschillende gemeenten waar het al lang héél droog is, hebben intussen landbouwers opgeroepen om foto’s door te sturen van de schade aan hun gewassen of gronden. In Galmaarden kan dat bijvoorbeeld via een formulier op de website van de gemeente. Pepingen heeft de landbouwers via een brief opgeroepen om schade door te geven, vermoedelijk doen ook Herne, Gooik, Halle Sint-Pieters-Leeuw de komende dagen hetzelfde.

In die gemeenten komt binnenkort ook de schattingscommissie samen, die alle informatie verzamelt en een dossier opstelt voor de provincie, die op haar beurt bij Vlaanderen een dossier moet indienen om de droogte te erkennen als landbouwramp. Daarvoor moet de totale geleden schade over heel Vlaanderen wel meer dan 1,24 miljoen euro zijn en mag de ramp maar 1 keer in de 20 jaar voorkomen.

Het is de Vlaamse Regering die uiteindelijk beslist of de droogte al dan niet als landbouwramp erkend wordt. Al kan dat wel nog een tijdje duren, waardoor boeren vaak maanden moeten wachten op hun schadevergoeding.