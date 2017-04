Gemeenteraad Liedekerke vecht sluiting civiele bescherming aan bij Raad van State

In de motie benadrukt Liedekerke andermaal dat de sluiting van de kazernes van de civiele bescherming geen goede zaak is voor de veiligheid van de inwoners van dit land. Door de herstructurering zal de civiele bescherming minder snel kunnen opereren. De sluiting van de kazerne in Liedekerke wordt ook als onbegrijpelijk bestempeld omwille van de centrale ligging in ons land. In de motie wordt de federale overheid ook aangemaand om te onderzoeken hoe de Liedekerkse eenheid bij een sluiting kan geïntegreerd worden in de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De N-VA-oppositie onthield zich bij de stemming. Een juridische procedure bij de Raad van State zal volgens de partij teveel tijd in beslag nemen waardoor de onzekerheid voor de werknemers onnodig wordt gerekt. Voorts vindt de N-VA dat in de motie vooral N-VA-minister Jambon wordt geviseerd terwijl de sluiting een beslissing is van het kernkabinet. “CD&V en Open VLD hebben deze beslissing ook meer dan stilzwijgend gesteund. Het foutief vermelden hiervan ruikt naar politieke recuperatie van een zeer jammerlijk feit”, reageert N-VA-voorzitter Kasper Daem. Voorts roept de N-VA de gemeenteraad op om vooral vooruit te kijken en te werken aan een positieve toekomst voor de site van de civiele bescherming. “Net door de centrale ligging en de recente modernisering is deze site de plaats bij uitstek om een brandweerkazerne in te planten”, aldus nog Daem.