Gezocht: vrijwilligers voor Museumtuin Gaasbeek

Dit jaar zal de Museumtuin in Gaasbeek voor het eerst permanent opengesteld worden voor het publiek. Voor de rondleidingen en het toezicht is men nu op zoek naar vrijwilligers.

Ons land was nog geen honderd jaar geleden internationaal toonaangevend op het gebied van tuinbouw en fruitteelt. Dat roemrijke verleden kan je opnieuw ontdekken in de Museumtuin in Gaasbeek. Zo vind je er heel wat vergeten groenten en vruchten zoals mispels en kweeperen. Uniek is ook de collectie leibomen, dat zijn fruitbomen waarbij de takken evenwijdig geleid worden door een houten structuur.

In het verleden was deze Museumtuin slechts beperkt toegankelijk maar vanaf dit jaar wordt de tuin permanent open gesteld van 1 mei tot 31 oktober. Voor het toezicht en de rondleidingen gaat de Museumtuin een beroep doen op vrijwilligers.

Heb je interesse? Stuur een email naar museumtuin@vlaanderen.be. Op woensdag 8 maart (14u-16u) en op zaterdag 11 maart (10u tot 12u) wordt er een infomoment georganiseerd voor de vrijwilligers in kasteel Groenenberg (Konijnestraat 172 – 1602 Vlezenbeek)