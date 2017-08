Gratis K3-optreden in Overijse al na 1 uur uitverkocht

De tickets voor het gratis optreden van K3 op 20 augustus tijdens de Druivenfeesten in Overijse, was al na 1 uur uitverkocht. Dat laat de gemeente weten. Het concert is weliswaar gratis maar om de veiligheid te garanderen moesten de fans zich vooraf registreren.

Om veiligheidsredenen wordt het optreden ook verplaatst van het Justus Lipsiusplein naar de Markthal omdat daar meer mensen kunnen meegenieten van het optreden. Maar al 1 uur na de start van de voorverkoop waren alle 2.100 tickets de deur uit. Wie geen tickets heeft kunnen bemachtigen, kan het optreden live volgen op groot scherm op het sfeervolle Stationsplein. Wie kaartjes te veel heeft besteld of wie toch nog op zoek is naar een ticket kan zijn kans wagen op de ruilbox van Cultuurcentrum Den Blank. Velen wagen blijkbaar hun kans want de link is momenteel overbelast.

Op social media was er woensdagavond ook wel wat kritiek op de voorverkoop. Sommige fans pikken het niet dat de digitale voorverkoop al was uitverkocht, terwijl er aan de kassa van CC Den Blank nog tickets beschikbaar waren.