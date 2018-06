Grimbergse oud-schepen Van Godtsenhoven stopt met politiek

In Grimbergen zegt Marc Van Godtsenhoven (Groen) de politiek vaarwel. Van Godtsenhoven zit sinds 1983 in de gemeenteraad en was van van 1995 tot 2000 en van 2012 tot 2016 schepen van Cultuur.

Normaal zou Van Godtsenhoven de Grimbergse lijst van Groen in oktober duwen, maar hij komt nu terug op die beslissing. “Na 36 jaar in de gemeentepolitiek in Grimbergen, heb ik na rijp beraad besloten om te stoppen met politiek. Ik ben op dit moment het langstzittende gemeenteraadslid, maar zal in oktober niet meer de op lijst staan van Groen Grimbergen. Ik blijf wel voor de volle 100% achter het programma van mijn partij staan en zal achter de schermen een meer coachende rol op mij nemen. Ik blijf dus wel verbonden met de partij, maar een politiek ambt neem ik niet meer op. Het is mooi geweest, maar tijd voor iets anders.”

Marc Van Godtsenhoven zetelt sinds 1983 in de Grimbergse gemeenteraad. De man werd in 2012 schepen van Cultuur en Erfgoed, maar werd 4 jaar later opgevolgd door Kirsten Hoefs (CD&V). Die overdracht werd afgesproken in het bestuursakkoord. Van Godtsenhoven bleef wel zetelen in de gemeenteraad. Meer dan 20 jaar lang was hij fractieleider voor Agalev en later voor Groen. Van 1995 tot 2000 was Van Godtsenhoven ook al eens schepen voor Cultuur in Grimbergen.