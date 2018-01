Groen en sp.a opnieuw in kartel naar Beerselse kiezer

“Ons kartel heeft er vijf uitstekende jaren opzitten. Daarom bundelen we nogmaals onze krachten met Veerle Leroy (Groen) als trekker. Samen werken wij aan een sterke lijst met een aantal verrassende nieuwe gezichten”, vertelt Groen-voorzitter Jan Steyaert. Het kartel hoopt bij de verkiezingen nog een stuk beter te doen dan vorige keer. “Wij willen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk groeien zodat wij onmisbaar worden om een meerderheid te vormen. Het onevenredig kiessysteem zorgt er immers voor dat een paar honderd stemmen de krachtsverhoudingen stevig kunnen wijzigen. Wij zijn in Beersel nu al de derde grootste Vlaamse fractie en na de verkiezingen willen wij als kingmakers mee bepalen met welk programma en met welke partijen we Beersel van 2019 tot 2024 samen zullen besturen”, klinkt het bij Jan Steyaert (Voorzitter Groen) en Gert De Ceukelaire (Voorzitter sp.a). De ambities van Groen en sp.a zijn dus groot. Als de score echt heel hoog is, dan wil Veerle Leroy zelfs de eerste vrouwelijke burgemeester van Beersel worden.