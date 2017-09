Groen licht voor handelszaken & 80 wooneenheden tussen Edingse- en Bergensesteenweg Halle

Onder meer Aldi, een meubelzaak en een doe het zelf-zaak zouden verhuizen naar het binnengebied. Deze vonden tot nog toe geen passende herlocatie in de stad. Naast de handelszaken en woningen is er ook ruimte voor vrije beroepen, er komen 350 grotendeels ondergrondse parkeergelegenheden, een veilige voetgangers- en fietsverbinding tussen de Edingse- en Bergensesteenweg en het behoud van een groene long als buffer met de andere woongelegenheden in de buurt.

Tegen het project werden verschillende bezwaren ingediend door de buurtbewoners. Daarom heeft de stad aan de projectontwikkelaar Databuild enkele beperkingen opgelegd. Zo werd het bouwvolume van het appartementsgebouw tegen de perceelgrens van de eigendommen langs de Edingsesteenweg gehalveerd. Daardoor kunnen zo’n 15 appartementen minder gerealiseerd worden. De ontwikkelaar moet ook de groene buffer langs de Edingesteenweg verdubbelen. Ook vraagt de stad dat Databuild opteert voor streekeigen bomen en planten. Langs de nieuwe weg langs de Edingsesteenweg moeten ook meer parkeerplaatsen voorzien worden.