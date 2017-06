Grootste jaarmarkt van het land in Herne

In Herne kan je op deze Pinkstermaandag opnieuw op de koppen lopen tijdens de jaarmarkt. Met meer dan 500 marktkramers en 30.000 bezoekers is dit ongetwijfeld een van de grootste jaarmarkten van het land.

De jaarmarkt viert dit jaar trouwens haar veertigste verjaardag. Het begon allemaal in 1977. Toen lanceerden enkele landbouwers en dierenarts Victor Demel het idee om een prijskamp voor rundvee en schapen te houden. 40 jaar later is deze wedstrijd nog steeds een essentieel onderdeel van het gebeuren maar het grote publiek komt intussen toch voornamelijk voor de randanimatie en de honderden marktkramers.

Vrijdag waren er al optredens van De Romeo’s, Belle Perez, Laura Lynn en Yves Segers. Zondag was er het traditionele dorpsrestaurant in de feesttent met ook een optreden van Paul Severs. En vandaag vindt de traditionele prijskamp plaats en de jaarmarkt. Die strekt zich uit voor het dorpscentrum, de Stationsstraat, de Edingsesteenweg en de Ninoofsesteenweg. Doorgaand verkeer is dan ook uitgesloten. (foto archief RINGtv)