Hélène en Britt interviewen Dieter Guldemont (Affligem) voor Youca

Op de Youca Action Day gaan meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, de overheid of een privé-persoon. Het loon dat ze daarmee verdienen steunt zowel een jongerenproject van Trias in El Salvador als 7 andere projecten in België.

Voor Hélène Cosijn en Britt Peeters werd het vandaag een spannende dag want zij mochten in opdracht van RINGtv Dieter Guldemont uit Affligem interviewen, één van de deelnemers aan het VTM-programma The Voice. Het interview vond plaats in jeugdhuis Stam X in Denderleeuw. Uiteraard waren Britt en Hélène benieuwd naar de ervaringen van Dieter Guldemont tijdens zijn deelname aan The Voice en peilden ze ook naar zijn verdere carrièreverwachtingen.