Halle overweegt naamsverandering Baron Jacquesstraat door zijn misdaden

De stad Halle overweegt om de straatnaam ‘Baron Jacques’ te veranderen. Uit onderzoek van de denkgroep Averechts blijkt dat de man tijdens zijn koloniaal verleden in Congo misdaden tegen de menselijkheid pleegde. Er werd door het archiefcentrum Den Ast over de kwestie een nota opgesteld en die zal eerstdaags besproken worden op het schepencollege.

De Baron Jacquesstraat in Halle is amper 200 meter lang en loopt langs de rechterkant van het stadhuis. Baron Jules Jacques heeft nochtans geen enkele band met Halle. Maar omdat hij een Kongopionier was en als generaal ook betrokken was in de eerste wereldoorlog kreeg hij de heldenstatus. In heel wat steden en gemeenten kreeg de man daarom een straatnaam. Zo ook in 1937 in Halle.

Maar de vereniging Averechts benadrukt dat baron Jacques geen fraai koloniaal verleden heeft. Reeds uit een onderzoek van de officiële onderzoekscommissie in 1906 in de toenmalige Kongo Vrijstaat bleek dat Jules Jacques zich schuldig had gemaakt aan misdaden. Die commissie werd opgericht na de ophef rond de gedwongen rubberwinning in Congo. Zo had Jacques zijn onderdanen aangemaand tot intimidatie, brandstichting en het vermoorden van opstandelingen en werkweigeraars.

Die misdaden verdwenen echter onder het stof en door de oprichting van koloniale verenigingen haalden de verhalen van de ‘heldhaftige pionierstijden’ de bovenhand. Onder impuls van de Halse vereniging ‘Cercle Colonial’ werd de man ereburger van de stad, hij kreeg een standbeeld in het Albertpark en ook een straatnaam.

Omwille van de misdaden vraagt Averechts aan de stad om de straatnaam te veranderen. Het college neemt de vraag alvast ernstig. Het archiefcentrum Den Ast heeft daarom de zaak onderzocht en heeft een nota opgesteld die eerstdaags zal besproken worden op het schepencollege.