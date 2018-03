In Halle start proefproject met slimme verkeerslichten

De plannen van Vlabinvest om in Oxdonk (Kapelle-op-den-Bos) 48 sociale woningen en een woontoren van 8 verdiepingen te bouwen, doen de gemoederen in het kleine dorpje hoog oplaaien. Oppositiepartij N-VA is fel tegen de plannen gekant, CD&V zegt dat er nog niets is beslist.