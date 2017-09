Halle zoekt nieuwe oplossing voor wateroverlast in Sint-Rochuswijk

Halle heeft een nieuw studiebureau aangesteld dat een oplossing moet uitwerken voor de wateroverlast in de Sint-Rochuswijk. Een vorig studiebureau zou grove berekeningsfouten hebben gemaakt hebben bij het aanleggen van een bufferbekken. De kans is groot dat er in Sint-Rochus binnen afzienbare opnieuw grote rioleringswerken zullen plaatsvinden.

Om de wateroverlast in de Sint-Rochuswijk een halt toe te roepen werd vorig jaar een bufferbekken aangelegd onder het Dynastieplein vlakbij de Sint-Rochusstraat. Maar al gauw bleek dat dat bufferbekken niet naar behoren functioneert, het studiebureau zou een foute berekening hebben gemaakt. “Daardoor kon het bufferbekken voor slechts 70% gebruikt worden. We hebben intussen een juridische procedure opgestart tegen dat studiebureau”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “Voorts hebben we een nieuw studiebureau aangeduid om alles opnieuw te berekenen, ook in functie van de nieuwe woningen die hier op Sint-Rochus zijn gebouwd", aldus Servé.

Mogelijk opnieuw maanden hinder

Tijdens de aanleg van het bufferbekken werd de Sint-Rochusstraat drie maanden afgeloten voor het verkeer. De buurt zal het niet graag horen maar de kans dat alles terug moet opengegooid worden is reëel. Vooral de bewoners van de Biezeweide, Vogelpers en een stuk van de Nijvelsesteenweg zouden dan wel eens grote hinder kunnen ondervinden.