Halse Krotten zijn erkend als streekproduct

De Halse Krotten worden al gemaakt sinds 1900, aanvankelijk door verschillende producenten. Ze werden destijds voornamelijk gekocht door de bedevaarders. Ze kochten de lekkernij in zakjes met 9 exemplaren om te consumeren tijdens het 'noveen', de bedoeling was dat je er na elk gebed eentje kon nemen.

Begin jaren '80 kocht suikerbakker en koffiebrander Jan Springael de installatie om de snoepjes te produceren over van bakkerij Renaux. Jarenlang was Jan de enige Krottenmaker in Halle. De kans was niet onbestaande dat dit unieke streekproduct ooit samen met hem zou verdwijnen. Maar vorig jaar gaf Jan Springael zijn kennis en infrastructuur door aan Johnny Sterck van het Streekproducten Centrum in Halle waardoor de toekomst van de Krot opnieuw verzekerd is.

En de lekkernij is nu door de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) ook officieel erkend als streekproduct. Het grote publiek degusteert het snoepje doorgaans met carnaval want dan worden er tijdens de Krottenworp duizenden exemplaren vanuit de verschillende cafés in de menigte gekieperd.