Havicrem schenkt 15.000 euro aan goede doelen

Ieder jaar schenkt Havicrem, dat is het samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten in Halle-Vilvoorde dat het crematorium Daelhof in Zemst uitbaat, een deel van zijn opbrengst aan goede doelen. Zo gaat dit jaar een bedrag van 15.000 euro naar de meest uiteenlopende projecten in de regio.

Na de crematies blijven edelmetalen over en het is met de opbrengst van de verkoop van die edelmetalen dat Havicrem de verschillende goede doelen financiert. "Op die manier willen we zuurstof geven aan organisaties, initiatieven en projecten in ons werkingsgebied die zich op een positieve manier inzetten voor de maatschappij", aldus Havicvrem.

Aan de gemeenten die lid zijn van de intergemeentelijke vereniging wordt jaarlijks gevraagd om een goed doel in hun gemeente te nomineren. Zo kan dit jaar een bedrag van 15.000 euro worden vrijgemaakt om te schenken aan verschillende projecten en organisaties. Dit jaar gaat het geld naar: Rode Kruis Affligem, project van Sarah Van Laere voor ouders die kind verloren hebben (Dilbeek), Samen Helpen (Galmaarden), Vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard (Grimbergen), Gedenksteen voor gesneuvelde soldaten in WO I (Kapelle-o-d-Bos), Fair Trade (Liedekerke), vzw De Klink (Machelen), G-voetbal Hoger op Wolvertem-Merchtem, De Wereld van Indra (Opwijk), Huize Terloo (Pepingen), vzw VARO (Sint-Genesius-Rode), Vrienden van het OCMW (Steenokkerzeel), Youth Start (Vilvoorde), vzw KANAK (Wemmel) en Zemst for life (Zemst).