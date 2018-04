Heerlijk ravotten op zonovergoten Buitenspeeldag

Vanmiddag gingen de televisies en iPads bij duizenden kinderen in Vlaanderen even uit. Ook zwoegen op die toets of taak moest niet, want speciaal voor buitenspeeldag gaven de leerkrachten geen huiswerk mee. RINGtv trok naar Park D'Exaerde in Steenokkerzeel dat voor de gelegenheid omgetoverd was tot een echt pretpark.

Het is al de 11de keer dat de jaarlijkse buitenspeeldag georganiseerd wordt. Deze editie is een groot succes. Het was dan ook het ideale weer om buiten te spelen en te ravotten, zeker als dat kan op springkastelen, hindernissenparcours en vele andere speeltuigen. Een recordaantal van 257 steden en gemeenten nemen deel aan de buitenspeeldag, een idee van verschillende kinderzenders. In Halle-Vilvoorde kon je met je kinderen terecht in 21 gemeenten.

“Alle kinderen hebben recht op spelen en daarom stimuleren we gemeenten een kindvriendelijk beleid uit te werken met de erkenning van een kindvriendelijk label”, zegt Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz. “Naar hartenlust buiten spelen, dat is de bedoeling van de Buitenspeeldag, of je nu in een gemeente, stad of op het platteland woont.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws op RINGtv.