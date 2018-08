Herdenkingsbord voor verongelukte Corwin

Langs de Lenniksesteenweg in Halle is dit weekend een herdenkingsbord onthuld voor Corwin Van Volxem. De jongeman stierf in de zomer van 2015 in een verkeersongeval.

In de zomer van 2015 zat Corwin Van Volxem samen met drie vrienden in een auto. De chauffeur verloor de controle over het stuur. Corwin Van Volxem uit Halle (18) overleefde de klap niet. Het initiatief voor het herdenkingsbord gaat uit van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE. “SAVE staat voor ‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’. Het SAVE-bord is in de eerste plaats een teken van solidariteit met de nabestaanden van het verkeersslachtoffer. Daarnaast heeft het SAVE-bord ook een sensibiliserend doel: het spoort weggebruikers aan zich veilig te gedragen in het verkeer. Op de plaats van het SAVE-bord heeft immers een jongere het leven gelaten in een verkeersongeval”, zegt Dominique Dejonghe van Ouders van Verongelukte Kinderen. Zowat honderd mensen woonden de onthulling van het bord bij.