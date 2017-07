Het RINGtv-peloton voor het Gordelfestival is compleet!

Het RINGtv-peloton dat op 3 september samen de Gordelklassieker zal afwerken, is compleet. 125 mannen en vrouwen hebben zich intussen gemeld om samen de 100 km te fietsen. Maar wie zich vooraf inschrijft voor een van de andere pelotons maakt ook kans op een van de vele prijzen die RINGtv voor zijn sportieve kijkers heeft klaarstaan.

Als sinds de start van de Gordel kan je een iconische lus van 100 km rond onze hoofdstad rijden. Een traditie die het Gordelfestival heeft overgenomen. En voor het eerst kan je de Gordelklassieker ook in peloton afwerken. Dat wil zeggen dat je nergens moet halt houden en seingevers voor de sportievelingen overal in de Rand de weg vrijhouden. Ook zo voor het RINGtv-peloton onder leiding van sportanker Kris Vander Gracht. Voor hen hebben we ook een unieke RINGtv-wielertrui klaarliggen.

En dat wordt gesmaakt door onze sportieve kijkers want de teller voor het RINGtv-peloton staat intussen op 125 deelnemers en dus is het peloton compleet.

Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds deel kan uitmaken van de andere pelotons. Schrijf je nu in en maak kans op een van de vele prijzen die RINGtv heeft klaargezet voor zijn sportieve kijkers. Inschrijven kan via onderstaande link!