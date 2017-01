Hinder op Zaventem door personeelstekort bij afhandelaar Swissport

Sommige vluchten vertrekken met 30 tot 60 minuten vertraging. Zo’n 4 vluchten werden intussen ook afgelast. Dat blijkt uit het vluchtschema van Brussels Airport.

Sommige vertragingen zijn echter ook het gevolg van de winterse neerslag. Alle toestellen moeten immers sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden voor ze kunnen opstijgen.

Ook wie intussen geland is op Zaventem moet geduld hebben voor zijn bagage. Heel wat reizigers uiten intussen hun ongenoegen op sociale media.

We're currently facing delays of 30min to 1h due to social actions at our baggage handling partner Swissport >> https://t.co/6PnldKaPmv

People waiting for their luggage for over an hour, no explanations. #worstairport #brusselsairport @BrusselsAirport pic.twitter.com/DdOqE027qQ

We have been waiting for our luggage for an hour (SN2726), can you let us know what's going on? @BrusselsAirport

— Jolan Vereecke (@JolanVereecke) January 2, 2017