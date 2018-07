Hoeilaart deelt gratis grondwater uit

In Hoeilaart kunnen inwoners vanaf morgen gratis grondwater afhalen. Met dat water kunnen ze bijvoorbeeld in hun tuin sproeien of de auto wassen.

Momenteel wordt er langs de Overijsesteenweg in Hoeilaart een nieuwbouw voorbereid. Op de plek waar vroeger het Lindenhof stond, wordt dezer dagen een grote hoeveelheid grondwater opgepompt. De gemeenten en de bouwontwikkelaar hebben beslist om dompelpompen te installeren om zo het water te kunnen overtappen naar andere recipiënten. “Opgelet, want het gaat hier niet over drinkwater, maar over water dat gebruikt kan worden voor de tuin en de wagen. Zo wordt de druk op het drinkwaternet verminderd”, klinkt het bij de gemeente Hoeilaart. Vanaf zaterdag kunnen inwoners gratis grondwater halen op twee plaatsen op de werf aan de Overijsesteenweg en dat tot september. Kruiken of andere recipiënten moet je wel zelf meebrengen.