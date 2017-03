Homans wil in Linkebeek ook Ghequiere niet benoemen

Nadat de Raad van State herhaaldelijk de niet-benoeming van Damien Thiéry had bevestigd, werd Yves Ghequiere door de Franstalige meerderheid in Linkebeek voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Maar omdat hij enkele weken geleden toeliet dat er Frans werd gesproken tijdens de gemeenteraad, weigert Homans om hem te benoemen.

Naar aanleiding van het incident had Ghequiere een gesprek met de provinciegouverneur. Maar tijdens dat onderhoud gaf Ghequiere aan geen graten te zien in het gebruik van het Frans tijdens een gemeenteraad. Ook maandag werd er opnieuw Frans gesproken tijdens de gemeenteraad. Maar die werd deze keer voorgezeten door Damien Thiéry. Volgens Homans blijft de Franstalige meerderheid in Linkebeek bewust provoceren en de taalwetgeving overtreden.

Nu ook Ghequiere niet benoemd wordt, blijft Eric De Bruycker van de Nederlandstige lijst Prolink in functie als ontslagnemend burgemeester.