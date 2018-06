De politiezone Brussel Noord heeft bij een reeks huiszoekingen meer dan 20 kilogram drugs in beslag kunnen nemen. 5 verdachten zijn inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter. De huiszoekingen vonden plaats in Meise en in verschillende Brusselse gemeenten.

Huiszoekingen in Meise: 20 kilogram drugs in beslag genomen

De lokale recherche was begin dit jaar een onderzoek gestart naar een bende die op grote schaal drugs dealde in verschilende handelszaken in Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node. Het onderzoek leidde naar een 22-jarige man die gekend was voor drugsfeiten en die was vrijgelaten onder voorwaarden.

De speurders gingen op zoek naar zijn leveranciers en konden 3 verdachten identificeren. Na maandenlang onderzoek ging de politie tussen 5 en 8 juni over tot een reeks huiszoekingen in Anderlecht, Schaarbeek, Ganshoren, Koekelberg, Evere en Meise. Daarbij werden onder andere 9 kilogram marihuana en 12 kilogram onversneden drugs aangetroffen.

In totaal werden 8 verdachten opgepakt. Volgens de politie werd daarbij de zogezegde 'bankier' van de bende opgepakt, samen met enkele koeriers en leveranciers. 5 verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden en zitten in voorhechtenis.