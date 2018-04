Idee Kids wil kinderen uit arme gezinnen mee op kamp

Jeugdkampenorganisator Idee Kids heeft 500 waardebonnen voor vakantiekampen overhandigd aan 25 burgemeesters, schepenen van Jeugd en OCMW-voorzitters over heel Vlaanderen. Ook in basisschool De Regenboog in Grimbergen mocht lokaal OCMW-voorzitster Trui Olbrechts twintig van die bonnen in ontvangst nemen.