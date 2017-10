Ijzerdraad in Hoeilaart van andere type dan in Overijse

De politie van de zones Voer & Dijle en Druivenstreek hebben gisterennamiddag samen gezeten om na te gaan of het type ijzerdraad dat in Hoeilaart over de weg gespannen was, overeenkwam met het type ijzerdraad dat het weekend ervoor in Ottenburg werd aangetroffen door een groepje mountainbikers.