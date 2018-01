IMI Roosdaal brengt unieke opera

Leedberg, de Sage. Zo heet de unieke opera die het IMI Roosdaal de voorbije maanden vormgaf. “Het verhaal is gebaseerd op een sage, een dramatische gebeurtenis die zich zou hebben afgespeeld bovenop de Ledeberg in Roosdaal”, vertelt directrice Anja Van Mello. “Hiermee laat de IMI-filharmonie, die bestaat uit het schoolkoor, schoolorkest en slagwerkgroep zien hoe de school een centrale werk- en ontmoetingsplek kan worden in een gemeenschap. In het operaproject worden de buren van de school betrokken, mensen uit de wijk, verenigingen, familieleden van leerlingen, ouders, leraars, mensen met een mentale handicap, de Congolese gemeenschap uit de omgeving, … Maar ook wordt er samengewerkt met studenten en stagiairs uit lerarenopleidingen zoals Artesis Plantijn (Antwerpen) en het Koninklijk Conservatorium in Brussel, met studenten van het Rits in Brussel en met collega’s uit andere middelbare scholen en muziekacademies in de buurt.” Philippe Lamouris componeerde de opera, Hildegard De Vuyst (KVS, Alain Platel, Festival de Marseille) is verantwoordelijk voor de regie. Er zijn drie voorstellingen in het Koetshuis in Strijtem: zaterdag 3 februari om 16.00 uur, zaterdag 3 februari om 19.00 uur en zondag 4 februari om 15.00 uur.