Inbrekers 3 uur aan het werk bij KFC Wambeek

Dit weekend kreeg KFC Wambeek (Ternat) ongewenst bezoek. Inbrekers richtten heel wat vernielingen aan en probeerden een kluis open te slijpen. Uit de camerabeelden valt af te leiden dat de inbrekers zo’n 3 uur aanwezig zijn geweest in de lokalen.

Op de beelden is te zien hoe de daders vrijdagnacht rond 2u40 arriveerden aan de lokalen van KFC Wambeek. Een van de daders ging eerst op verkenning, later kreeg hij de hulp van twee kompanen. Samen sleurden ze een kluis van 300 kilogram uit een lokaal naar de kantine. Daar probeerden ze tevergeefs de kluis open te slijpen. Vervolgens vernielden ze een automaat waar de bezoekers drankjetons kunnen aankopen. Daar haalden ze enkele honderden euro’s uit. Ook de kleedkamers en het secretariaat in een gebouw aan de overkant van het plein werden doorzocht.

De buit bedroeg dus amper enkele honderden euro’s. Maar de schade aan de lokalen bedraagt volgens het clubbestuur zeker en vast enkele duizenden euro’s.

De politie startte meteen een onderzoek. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenopname. Maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Ook de camerabeelden leverden niet veel informatie op omdat de beelden van te ver werden gefilmd. (foto Mozkito)