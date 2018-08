Infano en De Poel Ternat werken samen

Kinderopvangaanbieder Infano en welzijnsorganisatie De Poel in Ternat zijn gestart met een samenwerking. Zo nemen bewoners van De Poel bijvoorbeeld kleine administratieve taken over van Infano.

Infano werkt met boekjes die de kinderbegeleiders aanbieden aan kinderen in de voor- en naschoolse opvang. Het lamineren van die boekjes gebeurt voortaan door de bewoners van De Poel in Ternat. “Onze begeleiders zullen de boekjes met leuke spelletjes dan gebruiken op de speelplaats als er even een dood momentje is”, vertelt Tom Dekempeneer van Infano. “Het zijn kleine taken die voor ons redelijk wat tijd in beslag nemen, dus als we deze kunnen uitbesteden is dat altijd mooi meegenomen.”

Infano bekijkt momenteel wat het voor de bewoners van De Poel kan betekenen. “Onze Sportplaneet organiseert bijvoorbeeld in scholen al sportdagen en sportieve teambuildings, maar het lijkt ons leuk om ook voor de bewoners van De Poel een leuke sportdag te organiseren,” aldus Tom Dekempeneer. “Deze opties worden allemaal nog bekeken en we zijn zeker dat er een leuke wisselwerking uit zal voortvloeien.”

“De gasten van De Poel Ternat zijn blij met deze sector overschrijdende samenwerking,” aldus persverantwoordelijke Katoo Diegenant. “Ze voelen zich gewaardeerd omdat ze een organisatie uit de buurt kunnen helpen. Infano vzw levert de opdrachten aan zonder tijdsdruk, waardoor de gasten enkel beginnen aan de werkjes indien ze hier zin in hebben. Deze werkwijze levert goede resultaten op. We hopen op meer opdrachten en zijn blij dat we elkaar gevonden hebben.”