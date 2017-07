Jasper De Buyst (Asse) behaalt tweede profzege tijdens Ronde van Wallonië

Renner Jasper De Buyst (Lotto Soudal) uit Asse heeft zijn tweede profzege behaald. In de Ronde van Wallonië heeft hij de tweede etappe, die eindigde in Seraing, op zijn naam geschreven.

Na 193 km was tussen startplaats Chaudfontaine en aankomstplaats Seraing was De Buyst de snelste in een massaspurt. Hij liet de Deen Michael Mørkøv (Katusha) en de Fransman Justin Jules (WB Veranclassic) achter zich.

Jasper De Buyst maakte vooral naam als pistier . Zo won hij onder meer de Zesdaagse van Gent. Maar sinds dit seizoen wil hij het nu ook maken op de weg. Na de Heistse Pijl bewijst De Buyst andermaal dat hij het peloton waard is. Hij reageerde na afloop dan ook zeer tevreden. “Met de naam van pistier wil ik niet langer leven. Dat ik dit parcours ook aankan, bewijst dat ik als wegrenner progressie heb gemaakt”, aldus nog De Buyst.

#TRW2017 @JasperDeBuyst has won the second stage in bunch sprint after a tough stage! Read his comments on: https://t.co/PnC3PJyoJ8 pic.twitter.com/G56vbkIv2g — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 23, 2017

So happy for @JasperDeBuyst ! Yesterday he worked for me , today we turned roles ! Great Win and me moving closer in GC... #Zjimmys — Tosh Van der Sande (@Toshvds) July 23, 2017