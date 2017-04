Jezus-Eik moet poort naar het Zoniënwoud worden

Vanmiddag vormden een aantal schoolkinderen een hartvormige mensenkring. Met dit symbolische 'Hart voor Jezus-Eik' willen ze de Vlaamse overheid duidelijk dat het masterplan breed wordt gedragen door de bevolking. In het plan worden alle toeristische troeven van Jezus-Eik uitgespeeld zoals het uitgestrekte bos, de restaurants en cafés, en gemeenschapscentrum De Bosuil. “Dit plan creëert heel wat mogelijkheden. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor de toeristen, de bezoekers van het bos, de recreanten, de verenigingen van Jezus-Eik, de Chiro, de scholen en de horeca”, verduidelijkt Pips Luppens, de voorzitter van de dorpsraad.

Er komen niet alleen extra parkeerplaatsen, ook de Chiro zou een nieuw onderkomen krijgen, er zijn plannen voor een polyvalente zaal en enkele kampeerhutten. En de watertoren, die binnenkort openbaar wordt verkocht, zou ook in het plan geïntegreerd worden en een publieke bestemming krijgen. Om dat allemaal te kunnen uitvoeren, ligt er een ruimtelijk uitvoeringsplan klaar. “Dat gaat vooral over de verwerving van gronden van het domein Lombard, zoals ze dat hier noemen of de oude Wawa-fabrieken waar in de jaren ’50 en ’60 caravans werden geproduceerd. Dat terrein zou ongelooflijke meerwaarde kunnen betekenen", aldus Luppens.