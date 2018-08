Kamp voor kinderen met autisme in Overijse

In Overijse nemen 20 kinderen van 10 tot 18 jaar deel aan kamp De Hagaard. Speciaal aan dat kamp is dat het specifiek bedoeld is voor jongeren met autisme.

Het kamp is een organisatie van Oepekka. Daar weet men maar al te best hoe een kamp voor autistische jongeren moet worden georganiseerd. Zo is het belangrijk dat er veel duidelijkheid en structuur is. Daarom ligt het programma voor het kamp ook al een maand op voorhand vast en wordt dat programma ook lang van op voorhand doorgestuurd.

Bijzonder aan het kamp is verder dat de begeleiders leerkrachten zijn die uit scholen voor bijzonder onderwijs komen. Veel kinderen kennen de begeleiders al van in de klas.

Een verslag van het niet alledaagse kamp in Overijse ziet u vanavond in 'Op kamp in de Rand'.