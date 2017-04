Kampenhout zet in op recyclage met gele BEST-zakken

Volgende maand krijgen de inwoners van Kampenhout een primeur. Zij mogen als eerste in het werkgebied van afvalintercommunale INTERZA de gele BEST-zak uittesten. BEST staat voor Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel.

De komende dagen vinden alle inwoners in hun brievenbus een omslag met daarin een eerste gele BEST-zak. In die BEST-zak mogen inwoners herbruikbare boeken, herbruikbare en defecte kleine Elektro, herbruikbaar speelgoed, en oude kleren en schoenen stoppen. Kampenhout is voorlopig de enige gemeente binnen Interza waar de BEST-zakken worden ingezameld.

Op maandag 15 mei worden de BEST-zakken voor het eerst aan huis opgehaald. De inhoud gaat naar de kringwinkels. Die sorteren de boeken, speelgoed en kledij uit om ze nadien in de eigen winkels te koop aan te bieden. Recupel demonteert en recycleert de kleine elektro.

“De kosten van het project worden gezamenlijk gedragen door de verschillende projectpartners. Indien succesvol, zal het project worden uitgebreid naar het volledige grondgebied van de intercommunale en waarschijnlijk ook verder.” zegt Jan Buysse, directeur van Interza.