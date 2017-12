Kappersstudenten KTA Liedekerke openen Warmste Kapsalon

Ook in onze regio regent het initiatieven voor de goede doelen van De Warmste Week. Af en toe pikken we er ééntje uit. Het ‘Warmste Kapsalon’ vond je vandaag in Liedekerke: een 30-tal kappers en kapsters in spe knipten voor vzw De Valier.