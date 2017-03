Kerken Merchtem, Leeuw en Galmaarden zijn pilootproject voor herbestemming

De gemeenten worden begeleid door het het Projectbureau 'Herbestemming Kerken'. Dat bureau is een initiatief van minister-president Geert bourgeois (N-VA), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), het Team Vlaamse Bouwmeester en het centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

In Merchtem wordt onderzocht welke nieuwe bestemming de kerken van Brussegem en Peizegem kunnen krijgen. "Voor de kerken van Brussgem en Peizegem blijft liturgie wel mogelijk, maar nu wordt ook onderzocht of ze bijvoorbeeld dienst kunnen doen voor andere bestemmingen: een concert, tentoonstelling, activiteiten van de bib of een samenwerking met de school. Alle opties liggen nog open”, zegt schepen van Kerkraden David De Valck (Open Vld).

In Nederland is men deze denkoefening al jaren geleden gestart. De Valck bezocht intussen zo’n project om inspiratie op te doen. “Ik vind dat grote gebouwen die veelal leegstaan, best zoveel mogelijk gebruikt worden. Want een gebouw dat niet verwarmd wordt, takelt sneller af. Het aanvaarden van onze aanvraag door de Vlaamse overheid is zeer belangrijk, want een groot van stuk van de studie wordt gesubsidieerd", aldus De Valck.

Afhankelijk van de aard van de opdracht of het gebouw, kan de studie 12.000 tot 20.000 euro kosten, exclusief BTW. In de meeste gevallen subsidieert de Vlaamse Overheid het onderzoek (30% voor niet-beschermde kerken, 80% voor de beschermde kerk). "Een her- of nevenbestemming vinden voor kerken is niet altijd evident", pikt schepen Mario Vandevelde (Open Vld) in. "De parochiekerk van Brussegem is eigendom van de gemeente. In Peizegem is dit anders. Daar is het kerkgebouw door een schenking in 1871 eigendom van de kerkraad. Een beslissing over het gebruik van het kerkgebouw ligt dus finaal in handen van de kerkraad. Of een nevenbestemming mogelijk is, zal de studie moeten duidelijk maken", aldus Vandevelde.