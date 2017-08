Klein koolwitje werd het vaakst gespot in Vlaams-Brabant

De Atalanta, vorig jaar nog de meest gespotte vlinder in de provincie, kwam op de tweede plaats. Volgens Natuurpunt vlogen er het voorbije weekend wel aanzienlijk minder vlinders dan normaal. Maar in tuinen met veel variatie en natuurlijke elementen, werden dan weer meer vlinders gespot.

Ook RINGtv is dit jaar vlinders gaan tellen in de tuinen van het Dominicanessenklooster in Herne. Een sfeerreportage zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.