Klimaatmobiel houdt halt in Pepingen

Deze maand toeren vier klimaatmobielen door Vlaams-Brabant. Deze week staat de klimaatmobiel voor de regio Pajottenland-Zennevallei in Pepingen. In de klimaatmobiel kan je terecht voor alle informatie over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere klimaatacties. Je verneemt er ook alles over 'BENOveren'. Benoveren staat voor beter renoveren en een BENOvatiecoach kan je helpen om van je huis een energiezuinige woning te maken.

Op de parking van het Gemeenteplein in Pepingen staat deze week een bontgekleurde caravan. Het is de Klimaatmobiel, een gezamenlijk initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en vier regionale non-profitorganisaties, in het Pajottenland en de Zennevalei is dat Pajopower. "Onze klimaatmobiel is eigenlijk ons duurzaam bureau, een verplaatsbaar bureau waar mensen kunnen komen stellen over alles i.v.b. met duurzaam bouwen en verbouwen. Daar zit onze BENOvatiecoach gedurende een aantal dagen en al wie vragen heeft over hoe moet ik mijn huis isoleren, wat is bijvoorbeeld het voordeel van zonnepanelen, hoeveel zou dat nu kosten, hoeveel kan ik er mee besparen? Al die vragen kunnen gesteld worden in de klimaatmobiel", zegt Bruno Moens, directeur van Pajopower.



Als iemand heel veel of erg complexere vragen heeft dan stelt de BENOvatiecoach voor om je thuis een bezoekje te brengen. "Hij gaat eigenlijk de hele woning overlopen vanaf het dak tot de eventuele kelder. Hij gaat luisteren naar de mensen, wat hun vragen zijn over hoe ze dat moeten aanpakken en die gaat eigenlijk samen met de mensen een renovatierapport opstellen en kijken wat ze stap voor stap zouden kunnen aanpakken in hun woning."



De Klimaatmobiel is open woensdag van twee tot zes en donderdag van drie tot zeven uur. Volgende week doet de klimaatmobiel Beersel aan en daarna volgen nog Galmaarden, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.