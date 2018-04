Kunst op deuren in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel is vrijdag de aftrap gegeven van de tweede editie van de WAK, dat is de Week van de Amateurkunsten. Het thema dit jaar is 'Kunst de deur uit' en dat mag u letterlijk nemen.

Kunstenaars, inwoners en zelfs schoolkinderen leefden zich uit op 60 gerecycleerde deuren, die nog tot 6 mei in de Hamdreef in Steenokkerzeel, de Kerdreef in Perk en de Stationslaan in Melsbroek tentoongesteld worden. “Het thema is dus Kunst de deur uit”, vertelt Geert Laureys, schepen van Cultuur en Toerisme. “Wij proberen daar met de cultuurraad altijd een leuke invulling aan te geven. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld gewerkt rond recyclagekunst en hebben we een tentoonstelling op het containerpark gedaan. Nu hebben we beslist om deuren ook eigenlijk een stukje te recycleren, daar kunstwerken van te maken en die dan op het openbaar domein tentoon te stellen.”

Een reportage zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.