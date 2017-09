Leerlingen HH & College Halle staken tegen verbod op Chiro-outfit

In Halle hebben enkele tientallen leerlingen geprotesteerd tegen het schoolreglement. Dat zegt dat leerlingen niet in Chirokleding naar school mogen komen wanneer ze deelnemen aan een leefweek van de jeugdbeweging. Uit protest hielden ze een speelse protestactie aan de schoolpoort, maar die bleef voor hen gesloten.

Iedereen die banden heeft met de Chrio kent het principe van een leefweek. Dan wonen alle leden gedurende een ganse week in de Chriolokalen. Van daaruit gaan ze ook naar hun hobby’s en hun school en de laatste dag van de leefweek toen ze dat traditioneel in hun Chirokleding. Maar dat was buiten het schoolreglement van het Heilig Hart & College gerekend. Dat zegt dat een uniform kan en mag tijdens de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ en de vrijdag voor Christus Koning, nog steeds een hoogdag voor de Chrio. Maar de leefweken van de Chiro vinden op verschillende tijdstippen plaats afhankelijk van de lokale afdelingen. En voor deze activiteiten wil de school niet afwijken van het schoolreglement om te voorkomen dat iedereen te pas en te onpas in een Chiro-outfit verschijnt op school. Bovendien zijn de rokjes en de shorts van het Chiro-uniform bijzonder kort wat al helemaal niet strookt met het schoolreglement. Dat stelt dat een rok of korte broek tot net boven de knieën moet komen.

De leerlingen mochten de school dus niet binnen. Er werd hen gevraagd om thuis andere kleding aan te trekken. Maar dat weigerden de leerlingen. Ze hebben dan maar actie gevoerd aan de schoolpoort en speelden er verschillende Chirospelletjes.