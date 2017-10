Leeuwse ereschepen Filip Packeu (80) overleden

In Sint-Pieters-Leeuw is ereschepen Filip Packeu overleden. Begin jaren '80 richtte Packeu in Sint-Pieters-Leeuw de Vlaamse afdeling van de Socialistische Partij op. Packeu werd 80 jaar.

In 1982 kwam Filip Packeu voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van in 1982 tot 2006 zetelde Packeu onafgebroken in de gemeenteraad. Van 2000 tot 2006 was hij als schepen bevoegd voor onderwijs, bibliotheken, toerisme, jumelage en speelpleinwerking.

Packeu zette zich in voor de realisatie van het lokaal dienstencentrum Negenhof en het nieuwe gebouw van de gemeentelijke basisschool Den Top. Ook na zijn afscheid van de gemeentepolitiek bleef Packeu actief binnen de socialistische beweging. Zo was hij voorzitter van de seniorenvereniging S-Plus Brussel en ondervoorzitter van S-Plus Brabant, partner van de Socialistische Mutualiteit Brabant.